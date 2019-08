Derde verdachte aangehouden en drie nieuwe huiszoekingen overval Hrieps

Donderdagmiddag is op Rotterdam The Hague Airport een man aangehouden in het onderzoek naar de grove woningoverval in De Keizerstraat in Grijpskerke op 12 mei jl.

Donderdagmorgen zijn door politie en justitie in woningen in Goes (2x) en Vlissingen (1x) doorzoekingen gedaan.

De derde verdachte is een 24-jarige inwoner uit Vlissingen. De man werd aangehouden nadat hij vanmiddag terugkeerde op de luchthaven na een vakantie in het buitenland. Eerder deze week (zondag jl.) werd op Brussels Airport al een 22-jarige man uit Goes aangehouden. Hij was voornemens om op vakantie te gaan, maar werd juist voordat hij in het vliegtuig stapte door de Belgische politie aangehouden.

Nationale en internationale samenwerking

In de ene aanhouding werd door de Zeeuwse politie en justitie nauw samengewerkt met de Koninklijke Marechaussee, in de andere met de Belgische autoriteiten. De man die werd aangehouden op de luchthaven van Brussel wordt momenteel nog vastgehouden in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland. De 24-jarige Vlissinger, die vanmiddag werd aangehouden, wordt voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht.

Beperkende maatregelen

In de drie woningen werd onder leiding van een rechter-commissaris door agenten gezocht. Politie en justitie zochten bewijzen voor het onderzoek. De politie onderzoekt de rollen van de verdachten bij de overval. Het drietal heeft zogenaamde beperkende maatregelen opgelegd gekregen. Daarom kan op dit moment niet meer over de zoekingen en het onderzoek gedeeld worden.