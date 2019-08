Scooterrijder om het leven gekomen bij ernstig ongeval Leeuwarden

Bij een ernstig verkeersongeval in Leeuwarden, waarbij een auto en een scooter betrokken waren, is de scooterrijder vrijdagmiddag om het leven gekomen. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Overleden

Het noodlottige ongeval gebeurde even na 16.30 uur op de Pieter Stuyvesantweg.

Alle hulpdiensten, inclusief de traumaheli kwamen snel ter plaatse om de zwaargewonde scooterrijder medische hulp te bieden. Helaas is de scooterrijder ondanks alle hulpverlening aan zijn verwondingen overleden.

Politieonderzoek

Over de toedracht kon de politie nog niets zeggen. Verkeersspecialisten van de politie (VOA) zullen een analyse maken van het ongeval. Deze analyse moet meer helderheid gaan geven over de toedracht. De bestuurder van de auto wordt meegenomen naar het politiebureau. Hij wordt gehoord over de toedracht van de aanrijding.