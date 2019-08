Arrestant sticht brand in cellencomplex Breda

Zaterdagmiddag heeft een 24-jarige arrestant brand gesticht in een cel in het cellencomplex aan de Mijkenbroek. 'Er wordt onderzoek gedaan hoe deze man de brand heeft kunnen stichten', zo laat de politie zondag weten.

Brand gedoofd

Arrestantenverzorgers ontdekten rond 16.20 uur de brand in de cel. De arrestant is direct uit de cel gehaald. De brand werd snel gedoofd door een medewerker. De brandweer is ter plaatse geweest voor metingen en hebben het deel van het cellencomplex waar rook hing gelucht.

Ziekenhuis

De arrestant is ter controle overgebracht naar een ziekenhuis. Begin van de avond is de arrestant weer overgebracht naar een cel. Er wordt onderzoek gedaan hoe de brand is ontstaan en hoe het kon dat deze arrestant brand kon stichten in de cel.