Rijksrecherche onderzoekt dood 42-jarige Leeuwarder na arrestatie

De Rijksrecherche doet onderzoek naar een incident op de Borniastraat in Leeuwarden dat woensdag 31 juli plaatsvond. Een 42-jarige man uit Leeuwarden werd daar gereanimeerd en per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. 'De man is op zondag 4 augustus overleden', zo laat de politie zondag weten.