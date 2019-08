Carice van Houten en Halina Reijn samen in Nederlandstalige tv-serie

De actrices speelden al eerder saen in films als Zwartboek (2006) en Valkyrie (2008).

Carice en Halina hebben de hoofdrol in de internationale coproductie Red Light, waarvoor zijzelf het het initiatief namen. Ook de Belgische actrice Maaike Neuville speelt een hoofdrol in de serie. De serie gaat over drie vrouwen die zichzelf verliezen en elkaar vinden in de wereld van prostitutie en mensenehandel. De drie actrices speelden al eerder samen in de verfilming van het boek 'Ik omhels je met duizend armen' van Ronald Giphart.

De opnames van Red Light beginnen deze week. in 2020 is de serie te zien bij BNNVARA op NPO 1.