Chauffeur veroordeeld voor fataal ongeval op A2

De man reed in oktober vorig jaar met zijn vrachtwagen over de snelweg in Eindhoven en naderde daar matrixborden die een maximumsnelheid van 70 km/u aangaven. Hij bleef echter 90 km/u rijden. Vervolgens merkte de verdachte te laat op dat er een file vóór hem stond en kon hij niet meer op tijd remmen, waardoor hij achterop een auto botste. De bestuurder van die auto kwam om het leven.

Het gemis van het slachtoffer levert voor zijn nabestaanden, en in het bijzonder voor zijn weduwe, onbeschrijflijk en onherstelbaar leed op. De rechtbank beseft dat zij het verlies van hun dierbare niet kan goedmaken. In dit geval is de straf er dan ook alleen voor om verkeersdeelnemers bewust te maken dat zij voorzichtig moeten zijn. De verdachte had hiervan in het bijzonder doordrongen moeten zijn aangezien hij beroepschauffeur is.

Bij het bepalen van de straf kijkt de rechtbank naar vergelijkbare zaken. Het uitgangspunt voor een dergelijk delict is een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 12 maanden. De rechtbank legt die rijontzegging in dit geval grotendeels voorwaardelijk op, omdat de verdachte onder meer zeer schuldbewust is. Hij heeft zich opengesteld voor contact met de nabestaanden en is met hen het gesprek aangegaan.