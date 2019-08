Celstraffen geëist voor moordpoging en vernederend geweld Rotterdam

Poging moord

Vandaag diende de strafzaak waarin een Rotterdamse en een Vlissingse man zwaar zijn mishandeld. De officier ziet in de Vlissingse geweldpleging op 19 januari 2019 een poging moord en vrijheidsberoving. In de Rotterdamse zaak werd de man op 12 januari van dit jaar van zijn vrijheid beroofd, bedreigd en bestolen met geweld. Drie meerderjarige verdachten uit Vlissingen stonden vandaag terecht.

Vrijspraak voor vrouw

De mannelijke verdachte hoorde vijf jaar cel eisen voor zijn aandeel in de twee geweldsincidenten. Tegen een vrouwelijke verdachte werd 18 maanden cel waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist voor haar aandeel in de Vlissingse moordpoging. Tegen een tweede vrouwelijke verdachte is vrijspraak geëist, zij was weliswaar aanwezig in Rotterdam maar had geen actieve rol in het geweld.

Gelokt en vastgebonden

Een van de twee mannen die slachtoffer werd, moest worden opgenomen in het ziekenhuis onder andere voor een gebroken kaak. Hij werd door een bekende gelokt naar een woning in Vlissingen om ‘te komen chillen’. Eenmaal aangekomen werd hij tegen zijn hoofd getrapt, vastgebonden, beroofd van zijn telefoon en gefilmd. Na enige tijd is hij het huis uit gezet. Het trappen en stompen tegen het hoofd ziet het OM als moordpoging; schedel- en hersenletsel kunnen immers leiden tot de dood.

Naakt op de grond

Een week eerder werd een andere man vastgebonden in zijn woning in Rotterdam. De man werd bedreigd met een wapen, is gefilmd terwijl hij was vastgebonden en is naakt op de grond achtergelaten. Tijdens het onderzoek vond de politie beelden en geluidsfragmenten van beide geweldsuitingen. Ook werd de kleding aangetroffen die de verdachten toen droegen.

Jalousie

De achtergronden van het geweld zouden in de relationele sfeer liggen van de twee verdachten waartegen straffen zijn geëist. De twee zijn ex-partners en de man zou het niet eens zijn geweest met de relatie die zijn ex-partner had (gehad) met de twee mannen. De officier van justitie: ‘Het moet de verdachte en de maatschappij duidelijk zijn niet voor eigen rechter te kunnen spelen.’ Het Vlissingse slachtoffer diende schadevergoeding in van enkele duizenden euro's.