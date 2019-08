Diefstal met geweld in horecagelegenheid

Bij een horecagelegenheid aan de Parade is in de nacht van maandag op dinsdag diefstal met geweld gepleegd.

Rond 05.00 uur meldde de uitbater de overval bij de politie. Een onbekende man zou rond 04.00 uur met een smoes de horecagelegenheid binnengekomen zijn. Hij sloeg vervolgens de uitbater neer waardoor hij enige tijd buiten bewustzijn is geweest. Er waren geen klanten of personeel meer aanwezig en er zou een onbekend geldbedrag buitgemaakt zijn.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart. Degenen die maandag op dinsdagnacht iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Parade worden gevraagd zich te melden. Zij kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of indien gewenst geheel anoniem melden via 0800-7000.