Man mishandeld tijdens wachten op internetdate

Een 61-jarige man uit de gemeente Uden is maandagavond rond 22.00 uur mishandeld door drie jongens in zijn auto in de Alpenlaan toen hij zat te wachten op zijn internetdate.

De man zat maandag 5 augustus te wachten in zijn auto toen de deur werd opengetrokken. Een jongen prikte de man met een mes in zijn zij en op zijn wang. Daarna werden zijn autosleutels afgepakt en liepen de jongens weg. De man ging hulp halen in de straat, echter werd er niet opengedaan waarop de man terug in zijn auto ging zitten. De jongens kwamen weer terug en openden de deur. Een van de jongemannen sloeg de man in zijn gezicht waarbij hij drie tanden kwijtraakten.

De politie is ter plaatse gekomen en heeft onderzoek gedaan, maar hebben de drie jongemannen niet meer gevonden. Zij zijn dus nog op zoek naar mensen die wellicht camerabeelden uit de omgeving hebben of meer informatie over de vermoedelijke daders.