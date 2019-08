Verdachte meerdere verkrachtingen gearresteerd

Maandagochtend heeft de politie, kort na middernacht, een 25-jarige Eindhovenaar aangehouden in een zedenonderzoek. 'De man wordt verdacht van twee verkrachtingen in Eindhoven en in Valkenswaard in de afgelopen week', zo meldt de politie dinsdag.

Française

Het onderzoek startte nadat een 23-jarige Française zich woensdag 31 juli bij de politie meldde. De vrouw deed aangifte van verkrachting. Zij verklaarde in de vroege ochtend van 31 juli op weg te zijn gegaan naar een hotel. Op de Hertogstraat in Eindhoven werd zij aangesproken door een onbekende man op een scooter die haar aanbood haar naar haar hotel te brengen.

Verkracht

De man reed echter met de vrouw richting Gennepper Parken in het Eindhovense Stadsdeel Stratum. Ter hoogte van het Tongelreeppad zou de man haar met geweld de bosjes in hebben getrokken en hebben verkracht. Het slachtoffer liep diverse kneuzingen over haar hele lichaam op.

Tweede verkrachting

Afgelopen zondag meldde zich een tweede slachtoffer van een verkrachting, een 15-jarig meisje. Zij verklaarde op zondag 4 augustus rond 6.30 uur door een jonge man te zijn gedwongen om achterop zijn scooter te springen nadat hij haar had bedreigd en geslagen in een steegje in het centrum van Valkenswaard. Hij zou vervolgens met het slachtoffer naar een bosperceel aan de Eindhovenseweg in Valkenswaard zijn gereden, waar hij haar met geweld verkrachtte. Het meisje liep onder meer verwondingen in haar gezicht op.

Derde incident

Eerder die zondagochtend werd ook nog een 23-jarige vrouw op de Vestdijk in Eindhoven aangesproken door een man op een scooter. Hij had een vergelijkbaar signalement als de verdachte van het eerste incident. De vrouw fietste door, waarop de man haar bleef volgen. Zij bereikte snel haar huis, ging naar binnen en kon zo de man afschudden.

Aanhouding

De signalementen en de manier waarop de vrouwen werden benaderd kwamen in alle drie de zaken overeen. De recherche deed zondag ook in Valkenswaard sporenonderzoek en zette alles op alles om de identiteit van de verdachte te achterhalen. Dit leidde maandag kort na middernacht tot de aanhouding van een 25-jarige Eindhovenaar in zijn woning. Hij zit vast voor verder onderzoek.

Meld je als je deze werkwijze herkent

Het rechercheteam sluit niet uit dat er meer vrouwen zijn lastig gevallen door dezelfde dader. Het gaat om een man met een donkere huidskleur die zich verplaatst op een grijze Vespa scooter (retromodel) met een schermpje voorop. Hij sprak vrouwen aan en probeerde ze mee te lokken op zijn scooter. Is jou dat ook overkomen en heb jij je nog niet gemeld bij de politie neem dan alsnog contact op.