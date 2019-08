Oud-politicus Hans Wiegel (78) getroffen door herseninfarct

Hans Wiegel (78) heeft vorige week een licht herseninfarct gehad. Hij was thuis in zijn woning in Friesland en kwam door de herseninfarct ten val. Dit meldt de Telegraaf dinsdag.

'Goed aanspreekbaar'

Volgens de krant is Wiegel 'goed aanspreekbaar' en ligt hij in het ziekenhuis. Hij zal de komende tijd een intensief revalidatietraject ingaan.

Columnist

Wiegel is columnist in de zaterdageditie van De Telegraaf. De column die aanstaande zaterdag in de krant komt was al door Wiegel geschreven.