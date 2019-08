'Nederlanders laten 100 miljoen aan zorgtoeslag liggen'

Uit onderzoek van Independer blijkt dat Nederlanders per jaar zeker 100 miljoen euro aan zorgtoeslag laten liggen.

Dat komt omdat veel mensen denken dat ze niet voor zorgtoeslag in aanmerking komen en de toeslag dus ook niet aanvragen. Het gaat om zo'n 450.000 mensen, zo blijkt uit informatie van de Belastingdienst.

Een alleenstaande met een jaarsalaris van 25.000 euro per jaar heeft recht op 636 euro zorgtoeslag en het maximale bedrag is 1100 euro voor een alleenstaande. Heb je een partner dan kan het het dubbele zijn, zo vertelt Joris Kerkhof van Independer op BNR-Radio. Dat is een fors bedrag.

Dat zoveel mensen de zorgtoeslag laten liggen heeft verschillende redenen. Veel klanten die Independer aan de lijn krijgt, hebben angst dat als ze zorgtoeslag aanvragen ze deze onterecht dan ineens moeten terugbetalen. Mensen vragen ook vaak geen zorgtoeslag aan, omdat ze denken dat ze er geen recht op hebben.

Independer is een Nederlandse vergelijkingssite van de Persgroep voor financiële producten, gezondheidsinstellingen en energie.