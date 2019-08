Politie rijdt verdachte klem op N279 bij Berlicum

Klemgereden

Niemand raakte gewond en de verdachte is aangehouden. Toen de verdachte man zijn voertuig dwars op de rijbaan zette wist de politie zijn voertuig klem te rijden. Later bleek dat de man nog verschillende boetes had openstaan. De rijbaan bij Middelrode is enige tijd afgesloten geweest, de politie doet onderzoek. Beide voertuigen zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd waarna de weg weer werd vrijgegeven.