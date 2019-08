Toch geen ebolabesmetting bij Maasstad Ziekenhuis

Hulpdiensten opgeroepen

Na deze melding ging er een protocol in werking voor de hulpdiensten die direct naar het ziekenhuis kwamen om bij een eventuele ebolabesmetting te kunnen handelen.

Onderzoek

'Uit nader onderzoek bleek er geen sprake te zijn van ebola', zo laat het ziekenhuis donderdag weten. Er is direct volgens protocol gehandeld en alle hulpdiensten zijn ingeschakeld. De patiënt is overigens ook niet in het Maasstad Ziekenhuis binnen geweest.