Gezochte Tilburger aangehouden met doorgeladen pistool in auto

De politie heeft woensdagochtend een 38-jarige Tilburger omstreeks 11.30 uur in de wijk Wandelbos in Tilburg aangehouden omdat hij niet teruggekeerd was van verlof van een penitentiaire inrichting. 'Na zijn arrestatie werd in een tas die op de bijrijdersplaats stond van zijn auto een doorgeladen pistool met acht patronen aangetroffen. Hij is vastgezet ter zake vuurwapenbezit', zo meldt de politie donderdag.