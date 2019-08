Code Geel voor zware windstoten in kustgebieden

Zware windstoten

In de kustgebieden, het Wadden- en IJsselmeergebied komen zware windstoten uit zuidwestelijke richting voor van 75-90 km/u, in het noordwestelijk kustgebied vooral vanmiddag enige tijd 90-100 km/u.

Brandweer druk

De brandweer heeft het vanwege de harde wind erg druk met omgewaaide bomen en weggewaaide dakpannen. Pas in de loop van vanavond neemt de wind volgens het KNMI langzaam af. Het wordt vanmiddag 21 tot 25°C, het warmst in het zuidoosten. Verder zijn er naast wolkenvelden ook perioden met zon en komen er enkele lichte buien voor.

Opklaringen

Komende nacht zijn er brede opklaringen. Aanvankelijk komen er in het zuidoosten enkele wolkenvelden voor, in de loop van de nacht is dit juist in het noorden en noordwesten het geval. Het blijft vrijwel overal droog en de minimumtemperatuur ligt rond 15°C. De zuidwestenwind is landinwaarts overwegend matig, in de kustgebieden krachtig tot hard, 6 tot 7 Bft.