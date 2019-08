Aanhanger op zijn kant bij ongeval op A2 bij Boxtel

Zand

Het zand wat in de aanhanger was geladen lag over de vluchtstrook en de rechter rijstrook verspreid en is door een bergingsbedrijf opgeruimd. Hiervoor werd de rechter rijstrook richting Eindhoven afgekruist. Er kwam ook een ambulance ter plaatse, het is niet bekend hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en of er gewonden zijn gevallen.