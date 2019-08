Verkeersregelaar mishandeld bij wielerronde in Steenbergen

Zaterdag heeft een verkeersregelaar die werkzaam was in Steenbergen aangifte gedaan omdat hij mishandeld zou zijn door een automobilist. De man liep licht letsel op. De 50-jarige automobilist uit Oud-Vossemeer is aangehouden.

Wielerronde

De verkeersregelaar stond omstreeks 11.45 uur bij de rotonde aan de Zeelandweg Oost vanwege een wielerronde die plaatsvond. De man verwees een naderende automobilist om door te rijden naar de afrit de snelweg op. De bestuurder leek zich in eerste instantie te schikken in het verzoek, maar gaf even later aan dat hij op de rotonde zou wachten.

Tegen benen gereden

Dit was geen mogelijkheid en de verkeersregelaar wilde de man uitleggen dat dit niet kon. Na een kort gesprek reed de automobilist tegen de benen van de verkeersregelaar aan. Hierna reed de man snel weg.

Verhaal halen

De verkeersregelaar is de automobilist vervolgens achterna gegaan om verhaal te halen. De man uit Oud Vossemeer stapte hierop uit de auto en er ontstond een vechtpartij waarbij de verkeersregelaar licht gewond raakte.

Aangehouden

De politie kwam ter plaatse en nam een aangifte op. De 50-jarige man is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij een verklaring mag afleggen. Ook zijn door agenten meerdere getuigen gehoord. De zaak wordt verder onderzocht.