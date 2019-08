Hoe kon het dat Jeffrey Epstein zelfmoord kon plegen in zijn cel?

Volgens de advocaat van een van de slachtoffers van Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre, is het geen toeval dat Jeffrey Epstein zijn leven heeft genomen toen het openbaar werd dat zijn internationale seksoperatie veel groter en geraffineerder was dan gedacht. Een advocaat die negen slachtoffers van Epstein bijstaat, eist dat iedereen die Epstein beschermde, bewijsmateriaal vernietigde of wegkeek, wordt aangeklaagd. Inmiddels heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt, dat het onderzoek naar de mensen die het misbruik mogelijk maakten gewoon doorgaat. Daarnaast zijn meerdere slachtoffers van Epstein van plan civiele rechtszaken voor schadevergoedingen te gaan voeren tegen zijn nalatenschap. Dit schrijft de NOS zondag.

Kreeg Epstein geen 'suïcide watch' meer?

Maar er komt ook een onderzoek naar hoe het mogelijk is dat Jeffrey Epstein een einde aan zijn leven kon maken. Epstein stond onder verscherpt toezicht na een vermoedeijk eerdere zelfmoordpoging. Maar volgens verschillende Amerikaanse kranten was die beveiliging inmiddels weer ingetrokken. Een van de vragen die dus moet worden beantwoord is: waarom kreeg Epstein geen 'suïcide watch' meer? Deze aangescherpte conrole, waarbij Epstein ook dagelijk psychische hulp kreeg, zou anderhalve week gelden zijn opgeschort, aldus de NOS.

Samenzweringstheorieën?

Op Twitter heeft president Trump een opvallend betoog gedeeld, zo meldt de omroep. Een samenzweringstheorie dat oud-president Bill Clinton verantwoordelijk zou zijn voor de dood van Epstein. De twitteraar redeneert: 'Deze man (Epstein) had informatie over de Clintons en nu is hij dood. Iemand heeft zijn werk niet gedaan, of is betaald om zijn werk niet te doen, zodat die informatie niet naar buiten komt'. Bill Clinton en Trump hebben Epstein verschillende keren ontmoet, maar laten weten dat het slechts oppervlakkige contacten waren.

Al eerder waren er samenzweringtheorieën over Epstein. Zo vroeg men zich al af, waarom hij zo'n lichte straf had gekregen bij een grote kindermisbruikzaak. Trumps minister van Werkgelegenheid stapte vorige maand op omdat hij als aanklager die deal had goedgekeurd.

Zelfdoding

Miljardair Jeffrey Epstein, die is aangeklaagd is wegens jarenlang kindermisbruik met honderden minderjarige meisjes, hing zich in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn cel in Manhattan op. Dit meldden de Amerikaanse media zaterdag.

Strafzaak

Epstein zou zaterdagochtend vroeg rond 07.30 uur lokale tijd dood in zijn cel zijn aangetroffen door bewakers. Hij verbleef daar in afwachting van het strafproces dat tegen hem werd voorbereid voor het misbruik van minderjarige meisjes tussen 2002 en 2005. De federale officieren van justitie in Manhattan beschuldigden in juli de 66-jarige Epstein van sekshandel met meisjes vanaf 14 jaar.

Naaktfoto's

In zijn huis werd in 2019 een grote hoeveelheid naaktfoto's van mogelijk minderjarige meisjes aangetroffen. Epstein zou ook eind 2018 een bedrag van 350.000 dollar hebben betaald aan twee personen, mogelijk om ze als getuigen te beïnvloeden.

Eerdere zelfmoordpoging

In juli deed Epstein waarschijnlijk ook al poging om zichzelf van het leven te beroven. Hij werd bewusteloos in zijn cel aangetroffen en had verwondingen rond zijn nek. Sindsdien werd hij extra in de gaten gehouden