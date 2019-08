Tweetal vrijgesproken van diefstal vuurwapens Dienst Vervoer en Ondersteuning

Opzetheling

De 31-jarige man wordt wel veroordeeld tot 8 maanden cel voor opzetheling en het overtreden van de Wet wapens en munitie. De tijd die de man in voorarrest heeft gezeten wordt hier vanaf getrokken.

Inbraak bij DV&O

In de nacht van 29 op 30 juli 2018 is er ingebroken in het pand van DV&O in Zutphen. Daarbij zijn onder andere 23 vuurwapens, kogelpatronen en busjes pepperspray gestolen. Op 28 augustus 2018 is er een huiszoeking geweest in een woning in Otterlo, waar de 31-jarige man op dat moment verbleef. Er zijn onder meer busjes pepperspray en honderden kogelpatronen gevonden, die begraven lagen in de tuin van die woning. Vuurwapens zijn niet aangetroffen.

Geen technisch bewijs

Er zijn geen camerabeelden van de inbraak. Ook is er geen technisch bewijs - in de vorm van vingerafdrukken, DNA of schoensporen - waaruit moet blijken dat de mannen op het moment van de inbraak in het pand zijn geweest. Ook de gegevens van hun telefoons wijzen daar niet op.

Twee vuurwapens teruggevonden

Twee van de gestolen vuurwapens zijn inmiddels teruggevonden. In die zaken zijn verdachten aangehouden, maar deze verdachten noemen niet de namen van de 2 mannen. Eén van die wapens is onderzocht op DNA en er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van het DNA van de mannen op dat wapen. De rechtbank vindt het niet wettig en overtuigend bewezen dat de 2 mannen hebben ingebroken in het pand van DV&O in Zutphen.

Pepperspray en kogelpatronen

De rechtbank veroordeelt de 31-jarige man wel voor het in het bezit hebben van de kogelpatronen en de busjes pepperspray. De rechtbank is van oordeel dat hij wist dat dit gestolen spullen waren. De rechtbank legt een gevangenisstraf van 8 maanden op voor opzetheling en overtreding van de Wet wapens en munitie.

Volledige vrijspraak

Voor de 26-jarige man geldt dat uit het dossier niet blijkt dat hij op de hoogte zou zijn geweest van de aanwezigheid van de kogelpatronen en busjes pepperspray bij de woning in Otterlo of dat hij daar op een andere manier bij betrokken zou zijn geweest. De man wordt daarom volledig vrijgesproken.