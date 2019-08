Voormalig agent moet ruim 84.000,- euro terugbetalen na lekken

Politiesystemen

'De voormalige politieagent kwam aan dit geld door informatie uit de politiesystemen door te spelen aan personen uit het criminele milieu. Hier is de man in maart 2019 door de rechtbank voor veroordeeld', aldus de rechtbank.

Geheime informatie

De man begon in januari 2017 met zijn werk bij de politie. Binnen een jaar na indiensttreding begon hij met het opzoeken van informatie in de politiesystemen over specifieke personen uit het criminele milieu. Deze geheime informatie speelde de man tegen betaling door aan die personen. Hierdoor liep zelfs een lopend politieonderzoek stuk. De man deed dit heel vaak en over een periode van bijna een jaar. Hij hield zelfs een soort ‘spreekuur’ waarbij hij met meerdere mensen in zijn auto zat en op afroep informatie opzocht en deelde met die mensen.

Ontneming

Omdat de man het geld heeft verdiend door het plegen van deze strafbare feiten, wordt dit voordeel hem ontnomen. Uit het dossier blijkt dat de man per bevraging een basistarief van ongeveer 250 euro rekende. Voor sommige bevragingen werd de man niet betaald en soms gaf hij korting. Op deze punten ontbreekt de exacte informatie. De rechtbank past daarom een correctiefactor van 15% toe op het totaalbedrag. De rechtbank komt uiteindelijk op een bedrag uit van ruim 84.000,- euro. Dit wederrechtelijk verkregen voordeel moet de man terugbetalen aan de Staat.