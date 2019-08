Onderzoek naar lekken info naar Telegraaf over aanhouding zoon Halsema

De Amsterdamse politie gaat onderzoek doen om te kijken of te achterhalen valt wie de informatie over de aanhouding van de zoon van burgemeester Halsema heeft gelekt naar de Telegraaf.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie.

De Telegraaf kwam woensdag met het nieuws over de 15-jarige zoon van Halsema die begin juli volgens de krant 'een gewapende inbraak' zou hebben gepleegd. In een brief aan de gemeente Amsterdam weerspreekt Halsema dat het om 'een gewapende inbraak' zou gaan. Ze bevestigt wel dat haar zoon in het weekend van 14 juli een verboden nepwapen bij zich had. Ook bevestigt Halsema dat haar zoon met vriendjes een verwaarloosde en verlaten woonboot is binnengegaan. Dit schrijft AT5 woensdag.

Het lekken van informatie van de politie is strafbaar. Er zijn al eerder agenten ontslagen of geschorst vanweger het doorspelen van informatie. . Zo werd een agent die in 2017 de identiteit van de verdachte van de aanrijding bij het Centraal Station lekte, ontslagen. Daarnaast kreeg de agent een werkstraf opgelegd door de rechter.