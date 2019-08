ACM geeft PostNL ruimte om tarieven met ruim 16% te verhogen

PostNL krijgt op grond van de wettelijke regels extra ruimte om de tarieven voor het basispakket aan postdiensten in 2020 te verhogen. Het basispakket bestaat onder meer uit losse brieven en pakketten. 'De extra tariefruimte die PostNL krijgt is 16,4%', zo heeft de ACM woensdag bekendgemaakt.

Daling aantal poststukken

Henk Don, bestuurslid ACM: ‘De extra tariefruimte houdt vooral verband met de verdere daling van het aantal poststukken en de inflatie. Hoe minder post verstuurd wordt, des te hoger de tarieven mogen zijn.’ Het doel van de wettelijke regels is dat consumenten en bedrijven niet teveel betalen voor de postbezorging, terwijl PostNL tegelijkertijd het basispakket aan postdiensten (de ‘universele postdienst’) rendabel kan leveren. De wettelijke regels houden geen rekening met de effecten van bijvoorbeeld bezuinigingsprogramma’s van PostNL. De afgelopen jaren maakte PostNL geen gebruik van de volledige tariefruimte bij het bepalen van de tarieven voor het basispakket aan postdiensten.

Tariefvoorstel PostNL

Nu de ACM de tariefruimte heeft berekend kan PostNL een tariefvoorstel doen voor de tarieven voor 2020. De ACM moet de tarieven goedkeuren als deze binnen de berekende tariefruimte vallen. Later dit jaar wordt dus pas duidelijk welke tarieven PostNL in het nieuwe jaar gaat hanteren voor bijvoorbeeld postzegels, frankeermachinepost en losse pakketten.

PostNL als enige verantwoordelijk voor basispakket

PostNL is als enige postvervoerder in Nederland verantwoordelijk voor het verzorgen van een basispakket aan postdiensten (de universele postdienst). Het gaat daarbij onder andere om losse brieven en pakketten, aangetekende post en partijenpost (brieven en pakketten) van en naar het buitenland.

PostNL: gematigde prijsverhoging

De ACM heeft op basis van wettelijke regels vastgesteld dat de tariefruimte voor 2020 16,4% hoger is dan voor 2019. 'PostNL voert al jarenlang een consistent beleid waarmee de postzegelprijs gematigd wordt verhoogd', zo laat PostNL woensdag in een reactie op het besluit van de ACM weten.

Voortzetting consistent beleid

PostNL maakt later dit jaar de tarieven voor de post binnen de UPD inclusief de postzegelprijs voor 2020 bekend. 'De stijging zal in ieder geval ver onder de 16,4% liggen. Vorig jaar was de tariefruimte 14,2% hoger dan in 2018. PostNL koos er toen voor de postzegelprijs met 4,8% te laten stijgen', aldus PostNL. Dit is een voortzetting van het jarenlange, consistente beleid om de postzegelprijs gematigd te verhogen, zodat de impact op het postvolume beperkt is.