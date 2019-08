Toeristen proberen op Veluwe wolven te spotten en krijgen boete

Dat laat Lennard Jasper, de boswachter van Staatsbosbeheer aan Omroep Gelderland weten. Jasper heeft duidelijk gemerkt dat er meer interesse voor de omgeving is sinds bekend is dat op de Noord-Veluwe een wolvenechtpaar met vijf welpen leeft. Vooral in de vroege ochtenduren en 's avonds zijn mensen in de bossen betrapt op zoek naar de wolvenfamilie. Maar voor zonsopkomst en na zondondergan is dit verboden terrein. Tientallen wolvenspotters zijn beboet omdat ze te vroeg in het gebied rondliepen. Dat leverde hun een boete van maximaal 105 euro op. De boswachters kwamen de zogenoemde wolventoeristen ook tegen in rustgebieden die helemaal verboden zijn voor recreanten.

De vijf wolvenwelpen zijn in april geboren. Alle boswachters en andere beheerders letten extra goed op, opdat de dieren niet worden verstoord. Dat geldt overigens niet alleen voor de wolven, maar ook voor de edelherten, zwijnen en ander wild. Het is niet bekendgemaakt waar het wolvenhol precies ligt.