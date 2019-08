Beroving leidt naar tas met duizenden euro’s

Wat donderdagavond in Rotterdam begon met een melding van een vuurwapen, eindigde met de vondst van een tas met duizenden euro’s. Alle betrokken personen zagen het politiebureau van binnen: drie van hen in een cel, en drie als getuigen.

Drie mannen sloegen donderdagavond vanaf de Chinese Tuin op de vlucht, nadat agenten een melding kregen dat een van hen mogelijk een vuurwapen bij zich had. Twee van hen werden via een speciale benaderingstechniek, die voor gevaarlijke verdachten wordt ingezet, bij de Pruimentuin aangehouden. Nummer drie maakte kennis met de politiehond, die ‘m vond in de bosjes. De man werd in zijn been gebeten. De drie mannen zijn aangehouden. Het gaat om een 22-jarige en twee 27-jarigen, alle drie Rotterdammers.

Beroofd

In een auto vlakbij werd een man aangetroffen die zei onder bedreiging van een vuurwapen te zijn beroofd. Het slachtoffer zou met twee vrienden zijn, maar die twee waren niet bij de beroving aanwezig. Later bleek dat zij bij een 85-jarige man naar binnen waren gevlucht, en zich in zijn huis schuil hielden. Via aanwijzingen van getuigen vond de politie hen. Er is met alle drie gesproken.

De grote verrassing kwam echter toen de 85-jarige man later op de avond in zijn woning de tas met diverse stapeltjes geld vond. De politie heeft het geld opgehaald.