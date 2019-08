Steeds meer Nederlandse toeristen getroffen door knokkelkoorts

In een groot aantal Aziatische landen is een toename van de ziekte dengue. Ook Nederlandse toeristen worden getroffen door de ziekte die verspreid wordt via muggen.

Op dit moment is er een toename van dengue te zien in Bangladesh, Cambodja, India, Laos, de Marshall eilanden, Vietnam, Sri Lanka, Thailand en op de Filipijnen. Het Rode Kruis krijgt enkele meldingen van Nederlandse backpackers die getroffen zijn door de ziekte. Alarmcentrale Eurocross ziet een verdubbeling van het aantal meldingen van Nederlandse vakantiegangers die zijn opgenomen vanwege de ziekte ten opzichte van vorig jaar. ,,Dit jaar tellen we 56 opnames. Vorig jaar waren dat er 25 in dezelfde periode”, zegt Suzan de Wit van Eurocross.

Wat is dengue?

Dengue, ook wel bekend als knokkelkoorts, is een virus dat je kunt krijgen via de beet van een besmette Aedes-mug, met name de gelekoortsmug (Aedes aegypti) en de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus). Dengue komt niet in Nederland voor, maar in (sub)tropische gebieden wel. Niet alleen in Zuidoost-Azië, maar ook in Afrika,Centraal- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied kan een besmette mug je te grazen nemen.

Voorzorgsmaatregelen

Je kunt niet zoals bij malaria vooraf jezelf beschermen met medicatie of je laten vaccineren. Daarom is het belangrijk goede voorzorgsmaatregelen te nemen om dengue te voorkomen. “Een muskietennet tijdens het slapen in de nacht helpt daar niet tegen,” zegt gezondheidsexpert Marina Manger Cats van het Rode Kruis. “Een klamboe bij een middagslaapje of een slapende baby overdag helpt wel. De muggen die het virus bij zich dragen prikken namelijk overdag.”

“Smeer je goed in met een muggenwerend middel waar voldoende DEET in zit. Houd met het smeren ook rekening met zonnebrandcrème, zodat het niet elkaar in de weg zit. Laat de zonnebrandcrème minstens een halfuur intrekken en breng daarna pas de muggenbescherming aan op de huid. Bedekkende kleding helpt ook tegen muggenbeten.”