FNV eist ontslagvergoeding cabinepersoneel Ryanair

FNV eist een ontslagvergoeding voor de laatste acht overgebleven cabinemedewerkers van Ryanair op vliegveld Eindhoven. De prijsvechter wil hen ontslaan om bedrijfseconomische redenen en startte een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter in Eindhoven. Dit terwijl het UWV eerder oordeelde dat er van bedrijfseconomische redenen geen sprake is.

Ierse reisknaller

De cabinemedewerkers verzoeken de kantonrechter de ontbinding van de arbeidsovereenkomsten wegens bedrijfseconomische redenen af te wijzen, maar toe te wijzen op grond van een verstoorde arbeidsrelatie waaraan Ryanair debet is. FNV vakbondsbestuurder Asmae Hajjari: ‘Wij gaan voor onze leden de juridische strijd aan met Ryanair. De Ierse reisknaller knijpt deze medewerkers uit en maakt hen al tijden het leven zuur met pesterijen’.

Arbeidsrelatie

Inmiddels is de arbeidsrelatie tussen Ryanair en de cabinemedewerkers in Eindhoven zo sterk verslechterd dat de acht niet meer voor het bedrijf willen werken. Zij bouwen liever aan hun toekomst elders en eisen naast de wettelijke transitievergoeding ook een billijke vergoeding van Ryanair, omdat de prijsvechter ernstig verwijtbaar handelde.

In eerdere rechtszaken haalde Ryanair bakzeil. Eind 2018 oordeelde de voorzieningenrechter in Den Bosch dat Ryanair onvoldoende kon onderbouwen dat bedrijfseconomische redenen werkelijk de aanleiding vormden voor sluiting van de basis in Eindhoven. De rechter oordeelde in een andere zaak van piloten dat Ryanair haar werknemers straft, omdat ze gebruik maakten van hun stakingsrecht tegen de plannen van de Ierse multinational.

Onrust in Europa

Ook in andere Europese landen blijft het onrustig bij Ryanair, omdat de prijsvechter er niet in slaagt fatsoenlijke afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden en omstandigheden met vakbonden. Onlangs kondigde Ryanair het ontslag aan van 900 werknemers in Europa en sloot het luchtvaartbedrijf een aantal bases. Dit raakt werknemers in Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Spanje. In andere landen is Ryanair merkwaardig genoeg volop bezig met het werven van nieuw personeel. Europese vakbonden hebben daarom voor de komende tijd acties aangekondigd. Deze acties zullen mogelijk ook consequenties hebben voor vluchten van en naar Eindhoven.