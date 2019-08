OM eist 7 jaar voor invoer wapens en 300 kilo cocaïne

De officier van justitie van het Landelijk Parket heeft vrijdag voor de rechtbank in Rotterdam een celstraf van 7 jaar geëist tegen een 33-jarige Bredanaar die er van verdacht wordt 300 kilo cocaïne en twee automatische vuurwapens van het merk Kalasjnikov, drie gewone vuurwapens, en munitie te hebben ingevoerd. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Verborgen ruimte

'De verdachte kan wel zeggen dat hij niks wist van een verborgen ruimte, maar hij heeft het busje zelf gekocht en toen zat die ruimte er nog niet in. Dat er vervolgens in die verborgen ruimte strafbare goederen als cocaïne en vuurwapens worden aangetroffen, kan voor verdachte eigenlijk geen verrassing geweest zijn', aldus het OM.

Informatie

Over het busje was informatie bij de politie binnengekomen. Het zou vanuit België met verdovende middelen naar Nederland komen. Toen het busje op 15 maart vlak over de grens bij Hazeldonk werd tegengehouden, zagen de betrokken politiemensen al dat de verdachte een nerveuze indruk maakte. Bij het openen van de laadruimte roken ze een penetrante geur die werd geassocieerd met drugs.

Verborgen ruimte met drugs en wapens

In een politiegarage werd de verborgen ruimte ontdekt. Daarin zaten 13 tassen met pakketten cocaïne, in totaal ruim 300 kilo. In een aparte rugzak bleken ook nog twee Kalasjnikovs, drie gewone vuurwapens, en munitie te liggen.

Jammers

In de woning van de 33-jarige Bredanaar werden bij een doorzoeking na zijn aanhouding mobiele telefoons, een geldtelmachine, versnijdingsmiddelen, ponypacks (waarin gebruikershoeveelheden drugs worden verpakt), een weegschaal, en twee zogenoemde jammers gevonden. Die apparaten worden ingezet om mobiel (telefoon)verkeer te verstoren, en het bezit daarvan is strafbaar.

Zwijgrecht

De verdachte beroept zich op zijn zwijgrecht. Wat betreft de officier van justitie van het LP is er ruim voldoende bewijs voor de invoer van de drugs en het voorhanden hebben van de wapens en munitie. 'Verdovende middelen geven niets dan ellende. De gebruikers gaan er kapot aan, levens worden letterlijk verwoest door dat spul, en de invoer en handel in cocaïne gaat vaak gepaard met andere vormen van criminaliteit, zoals witwassen, corruptie en geweld. Vrijwel alle liquidaties zijn te relateren aan verdovende middelen', aldus de officier van justitie. De rechtbank doet 30 augustus uitspraak.