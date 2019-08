Echtpaar veroordeeld voor diefstal 25.000 euro van 71-jarige man

De rechtbank in Arnhem heeft vrijdag een 47- jarige man uit Zevenaar tot een werkstraf van 140 uur veroordeeld. 'De man stal ruim 25.000 euro van een toen 71-jarige man voor wie hij buddy was. De 52-jarige echtgenote is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uren voor witwassen van het gestolen geld. Ook moet de man nog meer dan 14.000 euro terugbetalen', zo laat de rechtbank vrijdag weten.

Buddy

Via een vrijwilligersorganisatie was de man buddy voor het slachtoffer. Het slachtoffer vertrouwde de man en gaf hem zijn pinpas en pincode om aankopen te doen. Bijna een jaar lang - in 2016 - maakte de man meerdere keren geld over van de rekening van het slachtoffer naar een eigen bankrekening.

Misbruik vertrouwen

De man deed dit eerst via de laptop en mobiele telefoon van het slachtoffer. Later maakte hij ook gebruik van de internetbankierenapp die hij met de inloggegevens van het slachtoffer op zijn mobiele telefoon had geïnstalleerd. De rechtbank vindt dat de man op ernstige wijze misbruik heeft gemaakt van de kwetsbaarheid van het slachtoffer en het door het slachtoffer in hem gestelde vertrouwen.

Besteding gestolen geld

De vrouw wist dat de man geld van het slachtoffer had gestolen. Toch maakte zij gebruik van het geldbedrag, een auto, een wasmachine en een droger die van dat geld zijn gekocht. Ook vakantie en boodschappen zijn van het gestolen geld betaald. De rechtbank vindt dat de echtgenote weerstand had moeten en kunnen bieden tegen de druk die zij van haar man heeft ervaren. Het echtpaar toont berouw en de man heeft inmiddels ruim 11.000 euro aan het slachtoffer terugbetaald.

Strafbepaling

De rechtbank is van oordeel dat het echtpaar gestraft moet worden voor hun handelen. Gelet op hun huidige financiële vindt de rechtbank straf in de vorm van een geldboete niet passend. De rechtbank gaat mee met de eis van de Officier van Justitie. De vrouw wordt veroordeeld voor witwassen tot een werkstraf van 60 uur. De man moet een werkstraf van 140 uur uitvoeren en meer dan 14.000 euro terugbetalen die het slachtoffer nog niet heeft teruggekregen.