Veel festivalbezoekers dragen poepbacterie bij zich

Hoe schoon is het op een festival? Wetenschappers van de Universiteit Utrecht wilden onderzoeken hoeveel mensen er poepbacteriën (Enterobacteriaceae) op hun handen hebben. Bezoekers van festival de Zwarte Cross die meededen aan het onderzoek trokken een handschoen met vloeistof aan, lieten dit even inwerken en leverden de handschoen vervolgens in. De wetenschappers kweekten de vloeistof uit de handschoen en onderzochten de vloeistof daarna op aanwezigheid van micro-organismen. Het merendeel van de bezoekers (ongeveer 75%) bleek deze bacteriën op de handen te hebben.

Onderzoeker Len Lipman: “Bezoekers van grote festivals kunnen zelf hygiënische maatregelen nemen. De aanwezige poepbacteriën op de handen zijn namelijk een indicator van slechtere persoonlijke hygiëne. Deze bacteriën kun je via veel routes op je handen krijgen, bijvoorbeeld vanuit de omgeving, na toiletbezoek of via contacten met andere mensen. Het vinden van deze bacteriën op handen laat zien dat er een kans is op het oplopen van een infectie via de fecaal-orale infectie, dat is een infectie door inname van micro organismen via de mond.”

ADVIEZEN VOOR BETERE HYGIËNE

De onderzoekers hebben adviezen opgesteld voor organisatoren en bezoekers van festivals. Lipman: “Fecaal-oraal infecties via handen kan worden beperkt door als bezoekers voor het eten en na toiletbezoek de handen zorgvuldig reinigen met zeep en daarna afdrogen met papieren handdoekjes. De organisatie van grote festivals zou het festivalterrein daarvoor van voldoende, goed uitgeruste, handwaspunten moeten voorzien. Bezoekers kunnen zelf een ontsmettingsmiddel zoals alcoholdoekjes meenemen en deze gebruiken om regelmatig de handen te reinigen, zeker voor ze iets gaan eten of drinken.