Ouders Roelf B.: Die drugs kon hij nooit zelf betalen

Ze begrijpen er niet van. Hoe kon het dat hun zoon werd opgepakt met zoveel drugs? 'Hij had niet veel geld. Die drugs had hij nooit kunnen betalen', zo vertellen de ouders zaterdag in een interview met de Volkskrant. Roelfs vader vertelt dat Roelf een bankrekening had als iedere andere student. Jakob B. in de krant: 'Dus hij heeft never nooit iets kunnen betalen aan die drugs. Als atleet kreeg hij niets. Hij had geen A-status. Ik betaalde veel voor hem.'

In de krant omschrijven Roelfs ouders, Jacob en Jantje, Roelf als een zeer gedisciplineerde sporter. Volgens hen was het de eerste keer dat hun zoon naar zo'n festival ging. Een dergelijk festival was eigenlijk niets voor hem. Zijn vader vertelt in het interview: 'Hij ging altijd om 23.00 uur naar huis, de anderen gingen dan nog door. Maar hij wilde per se 9,5 uur per nacht slapen, ook in het weekend.' Roelf zou zelf ook nooit drugs hebben gebruikt en dronk bijna niet. Het feit dat Roelf niet voor het EK was geselecteerd had de doorslag gegeven om toch met vrienden naar het festival in Boedapest te gaan, aldus zijn ouders.

De 21-jarige sprinter uit Stadskanaal werd begin deze week samen met een vriend gearresteerd door de Hongaarse politie voor drugshandel. Het muziekfestival in Boedapest spreekt van de grootste drugsvangst ooit op het terrein.