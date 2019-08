De zomer komt weer even terug

Eind van de komende week gaan de temperaturen omhoog en in weekend wordt het zomers warm. Dit weekend is het nog flink nat, maar na het weekeinde wordt het rustiger. De kans op regen wordt kleiner en de zon gaat meer schijnen. Een hogedrukgebied komt seeds dichterbij en een lagedrukgebied trekt naar de Golf van Biskaje. Daardoor komt er een zuidelijke stroming op gang die warme lucht naar Nederland voert. Dat betekent dat op donderdag de temperaturen al gaan oplopen richting de 25 graden.

Vrijdag wordt de zomerse 25 graden zeker overschreden in die regio en zaterdag gebeurt dat op veel grotere schaal, met 23 graden aan de kust tot 27 graden in Limburg. Het is zelfs mogelijk dat zondag en ook nog op maandag de temperaturen verder landinwaarts oplopen naar 30 graden, maar het licht meer voor de hand dat de temperaturen blijven steken tussen de 24 en 27 graden, aldus Weerplaza.nl.