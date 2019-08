Brandweer opnieuw uitgerukt voor melding bij De La Salle in Boxtel

In het pand waar men woensdagnacht nog een brandend bankstel bluste gingen brandweerlieden op onderzoek uit en namen hierbij een waterslang mee. Een tweede blusvoertuig kwam ter plaatse maar keerde onverrichter zake terug. Of er in pand opnieuw brand woedde is niet bekend. Nadat de brandweerlieden de slang weer hadden opgerold op het voertuig hebben ze het pand niet meer geventileerd maar overgedragen aan medewerkers van het orthopedagogisch behandel- en expertisecentrum.