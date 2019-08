Meer treinen in nieuwe dienstregeling, dienstregeling straks op seconden in plaats van minuten

Voor het eerst zijn treinen niet meer per minuut maar per seconde ingedeeld. Hierdoor kan het treinenverloop nog nauwkeuriger worden ingepast. Dankzij een nieuw planningssysteem kan de ruimte op het spoor nog beter worden benut, aldus ProRail op de website.

Belangrijkste wijzigingen in 2020

ProRail heeft deze zomer de beschikbare ruimte op het spoor onder ruim dertig reizigers- en goederenvervoerders voor 2020 verdeeld. Op 15 december 2019 gaat deze nieuwe dienstregeling in. De belangrijkste wijzigingen voor 2020 zijn dat er zes in plaats van vier intercity's per uur gaan rijden tussen Amersfoort en Utrecht. En dat er in de zomer meer treinen tussen Zandvoort en Haarlem komen. Ook komen er meer treinen tussen Eindhoven en Dordrecht en komt de 740 meter lange goederentrein standaard in de dienstregeling.

De vervoerders nemen onze nieuwe dienstregeling op in de planningen die zij maken voor personeel en materieel. Vervolgens communiceren zij de exacte vertrek- en aankomsttijden naar de reizigers.

Nieuw planningssysteem

Sinds dit jaar verdeelt ProRail de capaciteit met een systeem waarin het mogelijk is per tien seconde te plannen. Voorheen ging dat per minuut. Dat kan betekenen dat een trein straks niet op meer om stipt 12.20 uur vertrekt, maar om 12.20.10. Dat systeem is op Utrecht Centraal al getest. Het voordeel hiervan is dat ProRial nog nauwkeuriger kan plannen en daardoor kan Prorail weer wat ruimte creëren op het drukke Nederlandse spoor.

740 meter lang

Door meer goederenwagons te koppelen, kunnen vervoerders beter concurreren met het vervoer over de weg. Goederentreinen hebben op dit moment een gemiddelde lengte van 650 meter. Vanaf 2020 rijden er standaard enkele goederentreinen met een lengte van 740 meter over het spoor. Dit past bij de ambitie van de goederensector om de omvang van het vervoer per spoor te laten groeien van 42 miljoen ton in 2016 naar 54 tot 61 miljoen ton in 2030.

In 2018 deed ProRail al enkele proeven met goederentreinen van deze lengte. Zo heeft hun verkeersleiding verschillende scenario’s gesimuleerd om eventuele complicaties in het reguliere treinverkeer zo goed mogelijk op te lossen. Ook onderzocht ProRail wat de invloed van de langere treinen is op overwegen en welke andere knelpunten er kunnen zijn als treinen van die lengte door Nederland rijden.