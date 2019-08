Gewonde bij frontale botsing in Veendam

In Veendam zijn maandagochtend even voor half negen twee auto's frontaal gebotst. Dat gebeurde op de Westerbrink

Dat gebeurde op de Westerbrink. Dit is de weg van Veendam naar Tripscompagnie. Bij het ongeval is een zwangere vrouw ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De twee mannelijke bestuurders, afkomstig uit Meeden en Sappemeer, kwamen met de schrik vrij.

Ook een hond die in één van de auto´s zat kwam met de schrik vrij. De Verkeersongevallen Analyse van de politie heeft ter plaatse een uitgebreid sporenonderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. In verband met hulpverlening, onderzoek en de berging van beide zwaarbeschadigde voertuigen is de doorgaande weg tot het middaguur afgesloten geweest.