Automobiliste geruime tijd bekneld na ongeval

Een 23-jarige automobilist raakte in de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 augustus na een verkeersongeval op de Moerstraatseweg in Heerle bekneld. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Een voorbijganger belde rond 03.30 uur de politie toen hij een zwaar beschadigde auto tegen een boom zag staan. In het voertuig zat een man bekneld. Meerdere hulpdiensten rukten hierop uit, waaronder de brandweer, politie, ambulances en een traumahelikopter. De weg werd in zijn geheel afgesloten voor het verkeer. Ruim een uur later kon het slachtoffer uit zijn benarde positie worden bevrijdt. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Rotterdam. De toedracht van het ongeval is nog niet duidelijk.