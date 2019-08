Noodweer bij dodelijke schoten door agent in Etten-Leur

De verdachte liep vroeg in de ochtend op straat in de buurt van de Geerkade met een hakmes. Hij gedroeg zich agressief en bedreigde omstanders. Na meldingen troffen politieagenten de man met het opgegeven signalement aan op de Muldersweg. Toen de agenten hem op ongeveer 10 meter genaderd waren, werd hij gevorderd te blijven staan en het mes te laten vallen. De man negeerde de bevelen en liep met het mes in de hand op een van de agenten af. Er werden twee waarschuwingsschoten gelost, desondanks versnelde de man in de richting van een van de politieagenten en hield het mes in opgeheven hand. De politieschutter loste daarna gerichte schoten. De man overleed dezelfde ochtend in het ziekenhuis.

Het OM ziet het vuurwapengebruik als noodweer aangezien de man dreigend met een hakmes op de politieagent afkwam en hij op dat moment geen ander middel kon gebruiken dan zijn dienstwapen.