Grote brand in IJsselmuiden

Aan de Spoorstraat in IJsselmuiden is woensdag aan het begin van de avond een grote brand uitgebroken.

Volgens de brandweer is de brand ontstaan in een opslagloods op het terrein. Door de brand is de loods volledig verwoest en ingestort.

De brandweer heeft de brand onder controle en is nog enige tijd bezig met nablussen.