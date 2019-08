Gewonde bij explosie op camping

Bij een gasexplosie in een stacaravan op Camping de Schaopvolte in Eext is woensdagavond een persoon gewond geraakt.

Toegesnelde hulpdiensten hadden de brand, die na de explosie was ontstaan, snel onder controle. Over de ernst van de verwondingen van het slachtoffer en indentiteit is nog weinig bekend. Waardoor de explosie is ontstaan is nog niets bekend. De gastoevoer naar de caravan is afgesloten.