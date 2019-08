Zeer grote brand in varkensstal Streefkerk, 1485 varkens overleven het niet

In een grote agrarische schuur aan de Middenpolderweg in Streefkerk is donderdag in de namiddag brand uitgebroken.

Het gaat om een zeer grote brand in een varkensstal, waarin 1500 varkens zaten. De brandweer had opgeschaald voor de waterwinning om vanaf meerdere kanten te kunnen blussen. De hulpdiensten zetten alles in om de dieren te redden. Maar helaas voor 1485 varkens kwam de hulp te laat. Zij hebben het niet overleefd. Dit meldt Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid.

Bij de brand ontstond een enorme rookontwikkeling. De rook trok richting Groot-Ammers en was in de omtrek te zien, maar neemt nu iets af. De brandweer verrrichtte metingen in de omgeving. Twee meetploegen hebben de rookverspreiding in kaart gebracht. Er zijn geen verhoogde concentraties in de rook gemete nen er is ook geen asbest vrijgekomen. De schuur is volledig uitgebrand.