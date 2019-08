OM eist forse straffen voor mislukte liquidaties en voorbereiden liquidatie

Haperend vuurwapen

De 25-jarige Z. zou op 3 april 2016 een scooter hebben bestuurd met achterop een schutter die met aan aanvalsgeweer op een nu 43-jarige Amsterdammer zou hebben geschoten. Het is aan het haperend wapen te danken dat de man nog in leven is. De schutter is eerder veroordeeld tot een celstraf van 30 jaar voor deze poging en andere feiten.

Opnieuw in de fout

Het OM rekent het verdachte Z. zwaar aan dat hij één dag voor de inhoudelijke behandeling van een andere strafzaak tegen hem, voorbereiding van een liquidatie op 1 februari 2015, heeft deelgenomen aan de poging liquidatie. 'Daaruit blijkt dat Z. lak heeft aan politie, justitie en ook uw rechtbank', aldus de officieren van justitie vandaag op zitting.

‘Nieuwe prooi’

Volgens het OM vult Z. zijn dagen met het plegen van zware criminele activiteiten. Dat voor hem het voorbereiden en plegen van moorden een alledaagse zaak is, wordt onderstreept door het gegeven dat hij direct na de mislukte aanslag op 3 april 2016 aan zijn opdrachtgever om een ‘nieuwe prooi’ vraagt. De 25-jarige Z. heeft een ‘indrukwekkend’ strafblad, zeiden de officieren van justitie vanmiddag. Voor zijn betrokkenheid bij het voorbereiden van een liquidatie op 1 februari 2015 is hij door de rechtbank tot acht jaar celstraf veroordeeld.

Normaal

Net als Z. heeft El B. er volgens het OM voor gekozen vermogensdelicten in te ruilen voor levensdelicten. Hij is een pad ingeslagen waarbij het plegen van moorden normaal lijkt te zijn. El B. is volgens het OM driemaal betrokken geweest bij acties die erop waren gericht iemand van het leven te beroven, waaronder de poging liquidatie op 3 april 2016 waarvan ook de 25-jarige Z. wordt verdacht.

Versleutelde telefoons

De wijze van uitvoering van de acties waarbij El B. betrokken zou zijn, is zonder meer professioneel van karakter. 'Slachtoffers werden intensief gemonitord. Soms met behulp van bakens en andere keren door middel van intensieve fysieke voorverkenningen. Gestolen auto’s werden voorzien van gestolen of valse kentekens en werden koud gezet of ingezet bij voorverkenningen. De verdachte had zware wapens ter beschikking. Met behulp van beveiligde PGP-telefoons werd uitvoerig gecommuniceerd over de levensdelicten. De wijze waarop over mensenlevens wordt gesproken door de verdachte is schokkend, nietsontziend en wekt afschuw', zeiden de officieren van justitie vanmiddag.

Ennetcom-server Canada

Beide verdachten zijn in beeld gekomen na analyse van berichten in versleutelde PGP-telefoons. Deze belastende berichten zijn afkomstig van de zogeheten Ennetcom-server in Canada. In diverse onderzoeken is informatie van deze server zeer waardevol gebleken.