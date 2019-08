Camping gedeeltelijk ontruimd na aantreffen busje met drugsafval

Zaterdagavond werd een deel van een camping in Ulicoten ontruimd, nadat aan de rand van deze camping een busje met drugsafval was gedumpt. De brandweer kon een explosie van het aanwezige chemische afval niet uitsluiten.

Rond de klok van 22.30 uur kreeg de politie een melding dat er achter camping Ponserosa aan de Maaijkant in Ulicoten een bus in de berm stond. Kennelijk was gepoogd het busje in brand te steken en mogelijk stonden er vaten drugsafval in de laadruimte. Eenmaal ter plaatse zagen agenten inderdaad een grote hoeveelheid jerrycans in het busje staan. Daarom werd de brandweer, met een specialist chemische stoffen, ter plaatse geroepen. Die stelde een dusdanig explosief mengel vast dat uit voorzorg een veilige ring van minstens 25 meter rond het busje moest worden aangenomen. Dat betekende dat ook enkele campinggasten tijdelijk een ander onderkomen moesten zoeken.

Om het busje met gevaarlijke stoffen veilig te ontmantelen werken specialisten van de Brandweer, het milieuteam van de politie en een gespecialiseerd bergingsbedrijf samen. Uiteindelijk werden zo onder meer 18 vaten van 25 kg, 5 vaten van 200 liter en enkele vaten van meer dan 100 liter chemisch afval geborgen. De hulpdiensten zijn tot in de vroege ochtend bezig geweest met deze ontmanteling.