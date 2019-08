Verdachte moordpoging insuline Franeker ontslagen van alle rechtsvervolging

Vrijwillig terugtred

'Bewezenverklaard is dat verdachte heeft geprobeerd het slachtoffer van het leven te beroven door middel van het toedienen van een zodanige hoeveelheid insuline wat tot de dood had kunnen leiden. Verdachte heeft echter tijdig hulpdiensten ingeroepen met als gevolg dat het slachtoffer niet is komen te overlijden waardoor er sprake is van vrijwillig terugtred', aldus de rechtbank.

Niet strafbaar

Door de vrijwillige terugtred is het bewezen verklaarde niet strafbaar. Verdachte wordt ontslagen van alle rechtsvervolging.