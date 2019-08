Verdachte Jos B. blijft in voorlopige hechtenis

Verdachte Jos B. blijft in voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechtbank Limburg in Maastricht vandaag tijdens de vierde pro-formazitting in de zaak Nicky Verstappen besloten. Het verzoek van de advocaat om opheffing en schorsing van de voorlopige hechtenis heeft de rechtbank afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat er nog steeds ernstige bezwaren en gronden aanwezig zijn om de voorlopige hechtenis van verdachte te laten voortduren. Jos B. wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen.