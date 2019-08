Vermoedelijk brandende gasfles in achtertuin Ridder van Cuijkstraat Boxtel

Vermoedelijk had een gasfles vlam gevat in de achtertuin van een woning. De brandweer ging met verschillende brandweerslangen door de garage naar achter om de klus te klaren. Ook maakte men gebruik van een warmtebeeldcamera. Na enkele minuten kon de brandweer beginnen met inpakken en was de klus geklaard. Over de oorzaak van de brand is niet bekend.