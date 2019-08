Militairen onwel tijdens oefening door hitte

Tijdens een oefening op het Stroesche Zand zijn gisteren 5 militairen onwel geworden. Ze vertoonden symptomen van hitteletsel. De militairen zijn naar het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn gebracht. Vier van hen zijn inmiddels weer thuis. De laatste militair ligt nog ter observatie in het ziekenhuis. De oefening maakt onderdeel uit van de Algemene Militaire Opleiding Luchtmobiel (AMOL).

In verband met het warme weer was de oefening van tevoren al aangepast. Bepaalde onderdelen waren geschrapt of aangepast. Zo was een mars met bepakking met 2,5 kilometer ingekort, tot 17,5 km. Verder waren er extra waterpunten. Om de 5 kilometer was er een rustpunt met water waar gegeten moest worden. Ook was het tenue aangepast vanwege de weersomstandigheden.

Vanuit het oefengebied zijn de militairen nadat ze onwel zijn geworden naar het militaire gezondheidscentrum op de Koning Willem III kazerne gebracht. Na een kort onderzoek hier zijn ze doorverwezen naar het Gelre Ziekenhuis. Hier kregen ze onder meer een infuus om de vocht- en zoutbalans weer op orde te krijgen. De oefening is stilgelegd.

Op dit moment worden de feiten van de toedracht verzameld door de commandant van de Koninklijke Militaire School en tegen het licht gehouden. Mogelijk dat op basis hiervan aanvullend onderzoek wordt ingesteld.