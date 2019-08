Reddingsactie zwaan visvijver

Dinsdagavond werd het Oppervlakte Reddingsteam (ORT) van brandweer Eindhoven gealarmeerd voor een inzet bij Visvijver Ekkersweijer in Son en Breugel. Twee bezorgde jonge dames waarschuwde de hulpdiensten nadat een zwaan in de problemen was gekomen. Het dier raakte met zijn poten verstrikt in een vislijn.

Nadat een brandweerman te water ging koos de zwaan tezamen met de andere zwanen het hazenpad en vluchtte weg. Vervolgens werd de zwaan midden op de vijver aangetroffen met nog steeds diezelfde vislijn rond zijn poten. Omdat in dit stadium het dier zich niet laat vangen is de situatie overgedragen aan medewerkers van de dierenambulance welke inmiddels ook ter plaatse waren. Volgens heb laat het dier laat zich pas vangen wanneer het verzwakt is. Zij houden de situatie in de gaten en indien nodig zal de brandweer opnieuw in actie komen. Ook de jonge dames welke vaker bij de visvijver komen houden een oogje in het zijl.