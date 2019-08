Bijrijdster quad overleden na verkeersongeval

Een bijrijdster op een quad is vannacht overleden nadat zij betrokken was bij een verkeersongval.

De bestuurder van de quad raakte gewond.

De quad en een personenauto kwamen rond 21.25 uur op de kruising Tramsingel en Gieterijstraat met elkaar in aanrijding. De beide opzittenden, een 34-jarige man uit Tilburg en een 30-jarige vrouw uit Breda, van de quad raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Ook een traumahelikopter is opgeroepen voor eerste hulpverlening. De vrouw is later in de nacht in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. De 30-jarige automobilist bleef ongedeerd. Verkeersongevallenanalisten hebben op de plek van het ongeval sporenonderzoek gedaan. Er zijn getuigenverklaringen opgenomen. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.