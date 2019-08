'Drugscriminelen hebben vrij spel in Amsterdam'

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente amsterdam. Dit schrijft de Telegraaf woensdag. In het rapport zou staan dat de autoriteiten slecht zijn ingevoerd in de drugseconomie en -criminaliteit. De politie zou de drugsbestrijding volledig hebben laten liggen en justitie zou verzuimd hebben de echte misdaadstructuren aan te pakken.

300 miljoen omzet per jaar

Uit het onderzoek, dat zes maanden duurde, zou ook blijken dat er jaarlijks voor 75 miljoen euro aan coke wordt gebruikt in Amsterdam en dat 30 procent van het uitgaanspubliek het middel recent heeft gebruikt. Volgens het onderzoek zijn de 167 coffeshops in de hoofdstad goed voor een gezamenlijke omzet van 300 miljoen euro per jaar. Criminele handelaren aan de top zouden zich ongehinderd kunnen verrijken en in hun onderlinge strijd worden onderlinge zaken beschoten of worden handgranaten achtergelaten.

Drugscriminaliteit heeft vrij spel

De onderzoekers stellen volgens de Telegraaf dat de drugscriminaliteit vrij spel heeft en een ontwrichtende werking heeft op de stad. Ook ontbreekt het aan inzicht in de mate waarop crimineel geld in de legale economie wordt gepompt. Via sommige nieuwe winkels en horecazaken in de binnenstad zou drugsgeld worden weggesluisd en in het buitenland witgewassen. Een anonieme 'topambtenaar' tegen de onderzoekers: 'Ik kan zo tien tot twintig branches in de binnenstad noemen die niet zuiver zijn'. Ook zou geld in vastgoed worden geïnvesteerd en zou daarmee de huizenmarkt worden geraakt.

Het terugdringen van de ondermijnende drugscriminaliteit kost zeker tien tot vijftien jaar.

Het rapport is opgesteld door hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp.