Veel rookontwikkeling bij brand in lingeriewinkel Drunen

De brandweer schaalde op naar middelbrand en zette twee blusvoertuigen in, de inzet van een watertankwagen was niet meer noodzakelijk. De aanwezige politieagenten sloten de straat af. De brand die vlakbij de kassa was ontstaan, heeft voornamelijk voor rookschade gezorgd. De brandweer heeft met een overdrukventilator het pand geventileerd. Er vielen geen gewonden, er was niemand in de winkel aanwezig ten tijde van de brand.